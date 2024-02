Murat Kurum, Çatalca\'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Çatalca'da kentsel dönüşüm yapılacak öğretmen evi proje alanında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, "Bugün de buradaki anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu anlaşmalar biter bitmez Çatalca'daki Roman kardeşlerimize verdiğimiz sözü 31 Mart akşamı sizlerle birlikte tutacağız. Burayı sizin şanınıza yakışır bir şekilde yeniden yapacağız. Buradaki kardeşlerimizin huzurla güvenle yaşayacağı evleri olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kurum, ilk olarak Çatalca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum ardından, Çatalca Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnaf ziyaretlerini de gerçekleştiren Kurum, kentsel dönüşüm yapılacak öğretmen evi proje alanındaki Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum'a programları sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Levent Özkan, MHP Çatalca İlçe Başkanı Halit Uğur ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bir taraftan Roman kardeşlerimiz için dönüşüm çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da Çatalca'daki sosyal konutların ve ulaşım çilesinin giderilmesi adına adımlarımızı atacağız"

MHP Çatalca İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında konuşan Kurum, "Çatalca'mızın her geçen gün gelişip büyüdüğünü görüyoruz. Burası şehircilik adına her türlü hizmetleri aldığı gibi, 20 dakikada İstanbul Havalimanı'na, 40 dakikada Levent'e ve Beşiktaş'a gidilebilecek bir yol güzergahı üzerinde. Biz Çatalca'nın o medeniyet yürüyüşüne hep katkı sağlamaya gayret gösterdik. Mesut Başkanım ile el ele omuz omuza bu hizmetleri teşkilatlarımızla birlikte yaptık. 31 Mart'ta da Çatalca'da büyük bir coşku ve heyecan olacak. Çünkü artık Çatalca'nın yanına İstanbul'un Muradı da katılacak. Burada büyükşehir belediyemizin gelinen 5 yıllık süreçte hiçbir hizmetinin ve eserinin olmadığı anlayışını 31 Mart akşamı bitireceğiz. Mesut Başkanım ile birlikte geçmişte olduğu gibi her mahallesinde, her sokağında bundan sonra da çok daha farklı izimiz olacak. Bir taraftan Roman kardeşlerimiz için dönüşüm çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da Çatalca'daki sosyal konutların ve ulaşım çilesinin giderilmesi adına adımlarımızı atacağız. Büyükşehir sorumluluğundaki yollarda herhangi bir hizmet ve yatırım yok" dedi.

"Burayı sizin şanınıza yakışır bir şekilde yeniden yapacağız"

Kentsel dönüşüm yapılacak öğretmen evi proje alanında konuşan Kurum, "Bundan 3 yıl önce yine buraya gelmiş ve sizlerle kucaklaşıp hasbihal etmiştik. O gün biz Roman kardeşlerimize daha güzel, daha sağlam ve daha güvenli yuvaları kavuşturacağız demiştik. Bunun sözünü vermiştik. Bugün de buradaki anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu anlaşmalar biter bitmez Çatalca'daki Roman kardeşlerimize verdiğimiz sözü 31 Mart akşamı sizlerle birlikte tutacağız. Burayı sizin şanınıza yakışır bir şekilde yeniden yapacağız. Buradaki kardeşlerimizin huzurla güvenle yaşayacağı evleri olacak. Buradaki Roman kültürünün devam edeceği anlayışla, sosyal donatılarınız olacak. Çocuklarımız güvenle okula gidip huzurla burada yaşayacak. Konutlarımız Roman kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çatalca'mızda da dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar, millet bahçeleri yapıyoruz. Yeşil ve vadi vizyonumuzu bu şehrin her yerinde, Çatalca'nın her sokağında yansıtıyoruz. Çatalca'nın sadece bugünün de değil, geçmişinde de vardık. Çatalca Millet Bahçesi'ne gittiniz mi, beğeniyor musunuz? O millet bahçesinde bu kardeşinizin Mesut Başkanım ile birlikte emeği çoktur. Mesut Başkanın bize gelip 'Kıymetli bakanım, Çatalca'nın güzel bir meydana ihtiyacı var. Altında otoparkı, kıraathanesi kütüphanesi olan, Çatalcalı yavrularımızın huzurla gezeceği bir alan eksik' dedi. Hemen kollarımızı sıvayıp işe koyulduk. Biz başkaları değiliz, boş yere kolları sıvamayız. Biz kolları sıvadık mı o kollar Çatalca'da 52 bin metrekare meydan, altında 300 araçlık otopark, üstünde çocuklarımızın güvenle ve huzurla yaşayıp oynayacağı bir meydan haline gelir. Millet bahçemiz Çatalca'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Siz 28 Mayıs'ta İstanbul'un romanını nasıl yazdıysanız, 31 Mart'ta da 39 ilçemizin hep birlikte romanını yazacaksınız"

Romanları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Murat Kurum, "Biz 22 yıldır bu ülkenin her şehrinde her sokağında varsak Roman kardeşlerimiz sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durup bize inandınız, güvendiniz. Biz de Roman kardeşlerimizi hiçbir gün yalnız bırakmadık. Sizlerin destekleriyle dualarıyla bu yürüyüş el ele, kol kola, gönül gönüle ilelebet devam edecektir. Çatalca'nın ne ihtiyacı varsa, bizim Mesut Başkan ile birlikte izimiz, alın terimiz olacak. Çatalca'nın tüm ihtiyaçlarını birlikte gidereceğiz. Çatalca'nın muhtarı, meclis üyesi, ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, kardeşi ve evladı da ben olacağım. Bizi hep buralarda göreceksiniz. Bizi Roman kardeşlerimizin evinin yapıldığı şantiyelerde göreceksiniz. Bizi çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı kentsel dönüşüm projelerinde, ulaşım çilesini bitirdiğimiz metro şantiyelerinde oradaki otopark projelerinde göreceksiniz. Bizi çalışırken, üretirken göreceksiniz. Hiçbir zaman polemiklerin, bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Siz 28 Mayıs'ta İstanbul'un romanını nasıl yazdıysanız, 31 Mart'ta da 39 ilçemizin hep birlikte romanını yazacaksınız. Gelin İstanbul'un romanını yazacağımız müjdelerimizi hep birlikte tüm kardeşlerimize açıklayalım. Her bir ilçemizde ve mahallemizde çocuklarımızın geleceğe güvenle bakacağı o dönüşüm projelerini gerçekleştirelim. Tüm İstanbul'a 31 Mart seçimlerinde hep birlikte el ele, kol kola bir mesaj verelim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL