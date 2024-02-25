İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri ve Çatalca\'da halk buluşmalarına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri ve Çatalca ilçelerindeki halk buluşmalarına katıldı.
Silivri Meydanı'nda düzenlenen, CHP Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu ile birlikte katıldığı "Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması" etkinliğinde konuşan İmamoğlu, ilçeye yaptıkları yatırımlara değindi.
Görev süresi boyunca Silivri'ye, altyapı ve üstyapıdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda toplam 4,4 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten İmamoğlu, "Silivri, tarihinde hiçbir dönem böyle bir yatırım görmedi." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışıyla ilgili yaşanan "davet" iddialarına ilişkin İBB'ye gelen davet mailini ekrana yansıtarak, şunları kaydetti:
"Kimden geliyor? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı Sayın Ergun Turan'dan. Buradan Fatih Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum davet için. Sonra nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Konu ne? Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi açılış daveti. Mektuba, davetiyenin dijital hali de eklenmiş. 'Açılışa törenine katılmanızdan onur duyarız' diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. İster Fatih Belediyesi ister Ulaştırma Bakanı, ister Cumhurbaşkanı… Tarafıma davet yenilenirse, ben bu hattın açılışına gene gideceğim. İstanbul'da devletimizin bir açılışına katılmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vazifesidir."
İmamoğlu ve Balcıoğlu, konuşmaların ardından seçim otobüsüyle Silivri turu yaptı.
Silivri'deki programa bazı CHP'li vekiller de katıldı.
Çatalca'ya 1 milyar 200 milyon liralık İSKİ yatırımı
İmamoğlu daha sonra Çatalca Meydanı'ndaki "Çatalca Avrupa Yakası Müteferrik 1 İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması"na katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, atık su sorununu çözmek, su baskınlarını önlemek ve artan içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için Çatalca'da İSKİ eliyle 1 milyar 200 milyon lira civarında yatırım yaptıklarını söyledi.
Görev süresi boyunca Halk Süt, Anne Kart, kreş, eğitim desteği gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktaran İmamoğlu, seçilmesi halinde tek asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinen evlere yılda 10 bin lira pazar desteği ve Halk Ekmek büfelerinden günde 1 ekmek vereceklerini söyledi. İmamoğlu ayrıca 5 yılda 100 bin çifte 30 bin lira evlilik desteği sağlayacaklarını kaydetti.
İmamoğlu, etkinliğe katılan CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel ve kendisi için katılımcılardan oy istedi.
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