İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması\'na katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak. Ayrıca, Çatalca'da Avrupa Yakası Müteferrik 1 - İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'na da katılacak.

25.02.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
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1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması ile Çatalca'da Avrupa Yakası Müteferrik 1 - İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'na  katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12.00-15.00)

2- Hayatını kaybeden Türk -İş Başkan Yardımcısı Pevruz Kavlak için Türk Metal Sendikası önünde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ) (12.00)

3- Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Belediyeciliği konulu toplantı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (12.00)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Balıkesir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13.00)

5- TOKİ Tuzla Mağdurları AKP Maltepe ilçe binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)

6- Emekli örgütleri Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14: 00)

7- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (14.00)

8- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.30)

9- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 16.00)

10- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ile birlikte Esendere Seçim  Kordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 18.00)

11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk Otobüsü Esnafı için düzenlenen yemeğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 19.00)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Çatalca, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak - Son Dakika
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