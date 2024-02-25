1- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması ile Çatalca'da Avrupa Yakası Müteferrik 1 - İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12.00-15.00)
2- Hayatını kaybeden Türk -İş Başkan Yardımcısı Pevruz Kavlak için Türk Metal Sendikası önünde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ) (12.00)
3- Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Belediyeciliği konulu toplantı yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (12.00)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Balıkesir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13.00)
5- TOKİ Tuzla Mağdurları AKP Maltepe ilçe binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 13: 00)
6- Emekli örgütleri Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 14: 00)
7- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI) (14.00)
8- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.30)
9- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Esat Pazarı'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 16.00)
10- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ile birlikte Esendere Seçim Kordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 18.00)
11- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk Otobüsü Esnafı için düzenlenen yemeğe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 19.00)
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Son Dakika › Güncel › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak - Son Dakika
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst tutuklandı. Ayrıca, eski Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç da elektronik sigara tütünü kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini ve bu durumun devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını ve fahiş artışların önüne geçmek için bu uygulamaya geçildiğini belirtti.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Ankara'nın çarpışan otomobillerden birinin savrularak bariyerlere saplandığı kazada anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ise yaralandı.
AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanyaya göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken Çelebi "Vekil olmadan önce başvurum vardı. Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum" dedi. TOKİ'yi de aradığını belirten Çelebi, "İlgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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