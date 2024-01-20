AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Çatalca Belediye Başkan Adayı ise Mesut Üner oldu.

AK PARTİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'un Muratbey bölgesinde dünyaya gelen Mesut Üner, eğitim hayatına Çatalca'da başlamış ve ilk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamlamıştır. Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Üner, mimarlık alanında eğitim aldıktan sonra sektöre adım atmıştır.

Mesut Üner, 1998 yılında imar ve şehircilik alanında kariyerine başlamış olup, 1998-2009 yılları arasında Tepecik Belediyesi'nde görev almış, ardından 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

STK VE SİYASET HAYATI

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi olarak seçilen Üner, uzun yıllar futbol ile ilgilenmiş ve Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde yöneticilik yapmıştır.

2018 yılında AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı olarak seçilen Mesut Üner, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkanı olarak göreve gelmiştir. 2024 yılında tekrar AK Parti tarafından Çatalca Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.