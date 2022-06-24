Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan bir apartmanının çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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