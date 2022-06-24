Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

24.06.2022 16:01
Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan bir apartmanının çatı katından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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