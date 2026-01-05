Çatıda Kar Temizlerken Düştü - Son Dakika
Çatıda Kar Temizlerken Düştü
05.01.2026 14:36
Gölbaşı'nda çatıda kar temizleyen Turgut Demiray dengesini kaybedip düştü, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karları temizlemek isteyen bir kişi, dengesini kaybederek beton zemine düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Turgut Demiray (57), etkili olan kar yağışının ardından çatıda biriken karları temizlemek için evinin çatısına çıktı. Kar temizliği yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Demiray, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

