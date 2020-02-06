Çatıdan giren hırsızlar çelik kasaları matkapla açmış - Son Dakika
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Çatıdan giren hırsızlar çelik kasaları matkapla açmış

17 dakika önce

İzmir'de bir ambalaj fabrikasına çatıdan giren hırsızlar, yönetim katında bulunan 2 çelik kasayı matkapla delerek açtı ve kasalardaki yüksek miktarda Türk Lirası ve dövizi alarak kayıplara karıştı.

Çatıdan giren hırsızlar çelik kasaları matkapla açmış, System.String[]

İzmir'de bir ambalaj fabrikasına çatıdan giren hırsızlar, yönetim katında bulunan 2 çelik kasayı matkapla delerek açtı ve kasalardaki yüksek miktarda Türk Lirası ve dövizi alarak kayıplara karıştı.


İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikası, yaşanan ilginç bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. 27 Ocak 2020'de sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, güvenlik görevlisine yakalanmamak için ambalaj fabrikasına yandaki işyerinin çatısından ilerleyerek giren hırsızlar, fabrikanın çatıdaki kapısını kırarak yönetim katına girdi. İddialara göre, doğrudan kasaların bulunduğu iki odaya yönelen hırsızlar, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki kasaları başka bir odaya taşıdı. Yanlarında getirdikleri matkapla çelik kasaları delerek açan hırsızlar, kasalardaki yüksek miktarda Türk Lirası ve döviz ile birlikte ofislerde bulunan bilgisayar ve internet güvenlik cihazını da alarak kayıplara karıştı.


Çevredeki güvenlik kameralarından hırsızların 2 kişi olduğunun tespit edildiğini belirten ambalaj fabrikasının genel koordinatörü Ahmet Arslan, hırsızların yaklaşık 100 yıllık olan çelik kasayı açarken matkabı su dökerek soğuttuklarını ve bu kişilerin profesyonel olduklarına inandıklarını söyledi. Arslan, olayın faillerinin kısa sürede yakalanacağına inandıklarını ifade etti. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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