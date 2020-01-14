Çavdarhisar CHP'de İsmail Tanrıverdi dönemi - Son Dakika
Son Dakika Politika Çavdarhisar CHP'de İsmail Tanrıverdi dönemi - Son Dakika

Çavdarhisar CHP'de İsmail Tanrıverdi dönemi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na İsmail Tanrıverdi seçildi.

Çavdarhisar CHP'de İsmail Tanrıverdi dönemi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na İsmail Tanrıverdi seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile çok sayıda partili katıldı.


CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı açıklamda, "Çavdarhisar İlçe Kongremizi gerçekleştirdik. Daha önce Çavdarhisar İlçe Başkanı olarak görev yapan ve bugün görevini teslim eden İlçe Başkanımız İshak Dalkılınç'a teşekkür ediyoruz. Çavdarhisar İlçe Başkanlığı'na seçilen İsmail Tanrıverdi ve Yönetim Kurulu'na başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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