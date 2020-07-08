Çavdarhisar'ın Yenicearmutcuk köyüne halı saha - Son Dakika

Çavdarhisar'ın Yenicearmutcuk köyüne halı saha

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Yenicearmutcuk köyüne İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından sentetik halı saha yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Yenicearmutcuk köyüne İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından sentetik halı saha yapılacağı bildirildi.


Çavdarhisar İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Özel idare Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Yenicearmutcuk köyümüze çevre köylerdeki vatandaşlarımızın da faydalanması amacıyla, bir adet sentetik halı sahası yapılacaktır. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Hüseyin Yıldız, Çavdarhisar, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çavdarhisar'ın Yenicearmutcuk köyüne halı saha - Son Dakika Spor
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