Burdur'un Çavdır ilçesinde limon yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan kimse olmadı.
Kaza, Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 45 AJB 336 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önemi alınırken devrilen tırın kaldırma işlemleri başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR
Son Dakika › 3. Sayfa › Çavdır'da Limon Yüklü Tır Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?