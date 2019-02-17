Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Daha Yolun Başlangıcında Olduğumuzu ve Hedeflerimizin Büyük Olduğunu Unutmayacağız"

Çavuşoğlu: "Daha Yolun Başlangıcında Olduğumuzu ve Hedeflerimizin Büyük Olduğunu Unutmayacağız"

6 dakika önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi -Salondan detaylar -Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
-Salondan detaylar
-Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:51 Kaynak: AA

AK Parti, Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı, Güncel
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