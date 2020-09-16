Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'la bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kassanov'la görüştüğünü belirterek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.
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