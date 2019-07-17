Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Hem Bağdat ile hem de Erbil ile temas halindeyiz. Gereken neyse biz yaparız"
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Çavuşoğlu: "Hem Bağdat ile hem de Erbil ile temas halindeyiz. Gereken neyse biz yaparız"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Çavuşoğlu: Hem Bağdat ile hem de Erbil ile temas halindeyiz. Gereken neyse biz yaparız
Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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