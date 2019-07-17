Çavuşoğlu: "Hem Bağdat ile hem de Erbil ile temas halindeyiz. Gereken neyse biz yaparız"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erbil
'deki saldırıyla ilgili Bağdat
ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil saldırısı açıklaması Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu