Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

6 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı.

İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı. Zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Neçirvan Barzani, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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