Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
6 saat önce
İsviçre'nin Davos kasabasında 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu yaklaşık 3 bin iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı. Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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