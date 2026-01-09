Çavuşoğlu: Transfer Talebi Yok - Son Dakika
Çavuşoğlu: Transfer Talebi Yok

Çavuşoğlu: Transfer Talebi Yok
09.01.2026 12:45
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, transferde hocadan talep gelmediğini belirtti, ikinci yarı umutlu.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer döneminde şimdiye kadar Teknik Direktör Joao Pereira'nın herhangi bir talebi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ligin ikinci yarısında daha da toparlanıp, şanssızlıklarını da kırıp, ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı istedikleri noktanın altında bitirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Beklentimiz en az 25 puandı ama futbolda şansızlıklar her takımda olduğu gibi bizde de vardı. Kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik ya da kaybettiğimiz maçlar da oldu ama futbolun içerisinde bunlar var. İnşallah ikinci yarı daha da toparlanırız ve şanssızlığı da kırarsak ligi daha iyi bir noktada bitireceğimize inanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Anadolu takımları, büyük takımlarla oynadığında futbolcular daha motive oluyor aslında bunu futbolcularımızla da konuşuyoruz. Her takıma aynı motive olmamız gerektiğini söylüyorum. Hoca da aynısını dile getiriyor, vurguluyor ama futbolun içerisinde bunlar var. Anadolu takımları, denk takımlar olduğu için o motivasyon bazen gösterilemeyebiliyor. Bunu dile getiriyorum ama rahatsız olduğumu da söyleyebilirim. İnşallah ikinci yarı her takıma karşı motivasyonumuzun iyi olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok"

Devre arası transferleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hocamızın yönetimimizden, transfer komitesinden bir oyuncu talebi olmadı. Zaten sezon başı geniş bir kadro kurmuştuk. Afrika Kupası'na giden üç oyuncumuz var. Aslında kadromuzda yabancı sayımız yeterli, bu yıl yerli oyunculara da ağırlık verdik. Transferin bitmesine de var. Önümüzdeki günlerde gelişme yaşanırsa paylaşırız. Ama şu anda görüştüğümüz, aldığımız bir futbolcu yok. Alanyaspor'da Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ olsun, Türkiye'nin ve bazı Avrupa takımlarının gündeminde, takip edilen oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımız kıymetli ama henüz kulübümüze resmi olarak bir şey gelmedi. Söylentiler var, konuşulanlar var ama resmi olarak kulübümüze herhangi bir teklif yok. Zaten devre arası bizim çok önemli. Devre arasında yeni ve iyi oyuncu almak çok zor. Bizim oyunculara da teklif gelirse ve burayı boşaltırsak sıkıntı bir süreç yaşayabiliriz ama dediğim gibi şu anda kulübümüze gelen resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu.

"Harcama limiti ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpleri için yapmış olduğu harcama limitleriyle ilgili sıkıntılarının olmadığını dile getiren Hasan Çavuşoğlu, "Bizim harcama limitiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Alanyaspor'un kaliteli, 45 kişilik bir yönetimi var. Biz kulübü en iyi nasıl idare ederiz, Süper Lig'de nasıl en iyi şekilde devam ederiz, gece, gündüz bunun çalışmasını yapıyoruz. Kulüp yönetmek gerçekten dünyanın en zor işi ama çok şükür dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Transferlerde, ödemelerimizde akıcı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince düzgün iş yapmaya çalışıyoruz. Harcama limitiyle ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok, tabloda ortada zaten" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çavuşoğlu: Transfer Talebi Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: Transfer Talebi Yok
