Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Tüm Bu Davalarımızı CHP Zihniyetine Teslim Edebilirmiyiz"

Çavuşoğlu: "Tüm Bu Davalarımızı CHP Zihniyetine Teslim Edebilirmiyiz"

14 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İbradı'da vatandaşlara hitap etti.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İbradı'da vatandaşlara hitap etti.(8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İbradı, Güncel
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