Çavuşoğlu: "Tüm Bu Davalarımızı CHP Zihniyetine Teslim Edebilirmiyiz"
14 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İbradı'da vatandaşlara hitap etti.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İbradı'da vatandaşlara hitap etti.(8)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:59 Kaynak: AA
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