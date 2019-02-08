Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Uyum Olunca, Birlik Beraberlik Olunca Çok Güzel Eserler Ortaya Çıkıyor"

Çavuşoğlu: "Uyum Olunca, Birlik Beraberlik Olunca Çok Güzel Eserler Ortaya Çıkıyor"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez'de Neşet Ertaş STK Merkezi açılış töreninde konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez'de Neşet Ertaş STK Merkezi açılış töreninde konuştu. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Mevlüt Çavuşoğlu, Kepez, Güncel
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