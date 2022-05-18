Çay hazırlamak için tüpü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı - Son Dakika
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Çay hazırlamak için tüpü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı

18.05.2022 18:23
Çay hazırlamak için tüpü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Beşören köyünde çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uyuyan şahsın evinde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Beşören köyünde çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uyuyan şahsın evinde yangın çıktı. Alevler çevre evlere de sıçrayınca yangında 4 ev ve 2 ambar küle döndü. Köylüler, yaklaşık 600 metre itfaiye hortumu döşeyerek yangına müdahale etti ve evlerini yanmaktan kurtardı.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Beşören köyünde meydana geldi. İddialara göre, çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uykuya dalan İsmail Akkuş'a ait evin mutfak bölümünden yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine yangına uykuda yakalanan İsmail Akkuş, yatağından kaldırılarak alevlerin arasından çıkartıldı. Ardından köylüler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda itfaiye hortumlarını birleştirerek yanan evlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesiyle yangının şiddeti azaldı. Köylülerin yangına müdahale ettiği sırada Küre Belediyesi itfaiye ekipleri de köye ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında İsmail Akkuş, Burhan Akkuş, Süleyman Akkuş ve Ahmet Akkoca'ya ait evler ile 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilk çıktığında görüp evin önüne geldiğini belirten Davut Karataş, "Baktım karşıya duman çıkıyordu. Yaşlı amcayı yanan evden çıkardık. Ondan sonra dumanlar yükseldi. Alevler yükselince hortumlar çektik yangını söndürmeye başladık. İlk müdahaleyi yangına bizler yaptık. Köylüler daha fazla hortum getirdi ve itfaiye gelene kadar yangını daha da büyümesini engellemiş olduk. Yangın daha da ilerlememiş oldu. Engellemeseydik köyün yarısı yanardı. Evler birbirlerine yakın olduğundan dolayı üç ev yandı. Sonra beton olan ev sıçradı. Betonarme evi korumasaydık o evi de geçtikten sonra 12-13 ev yanmıştı. Ayrıca karşısında olan evlerde vardı. Onlarda yanacaktı. En az 20-25 hane ev yanmış olacaktı" dedi.

Yangının neden çıktığını bilmediğini söyleyen Eyüp Bakal ise, "Burada yaşlı bir amca oturuyor. Bizde yangını haber alınca Kastamonu'dan direk buraya geldik. Görünen manzara bu. Allah daha beterinden korusun. Şu anda üç ev tamamen yandı, bir ev ise kısmen yandı. 2 ambarda yandı. Can veya mal kaybımız şükür yok" dedi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çay hazırlamak için tüpü açık bıraktı, uykuya dalınca 4 ev yandı - Son Dakika


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