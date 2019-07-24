Çay ocağında müzik kutusuna benzer kumar makinesi ele geçirildi
31 dakika önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir çay ocağında, müzik kutusu görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:06 Kaynak: AA
'in Bigadiç
ilçesindeki bir çay ocağında, müzik kutusu görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte huzur uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Çavuş Mahallesi'ndeki S.Ç'ye ait bir çay ocağında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı kontrollerde, elektrikle çalışan ve madeni para atılarak oynanan müzik kutusu görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.
Makinenin içindeki 270 liraya el koyan ekipler, çay ocağı sahibi S.Ç'ye, "kumara yer ve mekan sağlamak" suçundan para cezası uyguladı.
Ankara Valisinden saldırı açıklaması: Olayın siyasi bir yönü yok Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi