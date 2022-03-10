Çaybaşı'nda minibüs ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika

Çaybaşı ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Çaybaşı- İlküvez yolunda, Ali Aydoğdu yönetimindeki 53 ABN 053 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle karşı yönden gelen Hasan Cuni idaresindeki 52 M 5777 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüste bulununa Çaybaşı İlküvez İlkokulu ve Ortaokulundan 15 öğretmen, kazadan yara almadan kurtuldu.
Araçlarda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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