Çaybaşı'nda minibüs ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika
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Çaybaşı'nda minibüs ile kamyonet çarpıştı

10.03.2022 13:26
Çaybaşı'nda minibüs ile kamyonet çarpıştı

Çaybaşı ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Çaybaşı ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı- İlküvez yolunda, Ali Aydoğdu yönetimindeki 53 ABN 053 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle karşı yönden gelen Hasan Cuni idaresindeki 52 M 5777 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulununa Çaybaşı İlküvez İlkokulu ve Ortaokulundan 15 öğretmen, kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçlarda hasar meydana geldi.

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Kamyonet, İlküvez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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