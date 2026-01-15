Çaycuma'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Çaycuma'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Hazırlıkları Başladı

Çaycuma'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Hazırlıkları Başladı
15.01.2026 17:01
Kaymakam Adem Kaya başkanlığında 2026'daki etkinlikler için toplantı yapıldı.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın 2026 yılında yapacağı projelerinden olan ve şenlik adı altında başlatılacak Geleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmalarıyla ilgili olarak ön fizibilete çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile kurum ve kuruluşlarının eğitmenleri katıldı.

2026 yılı içerisinde şenlik havasında geçecek olan etkinlikler kapsamındaGeleneksel Çocuk Oyunları şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, Çaycuma Robot yarışmaları yapılacak. Programların önümüzdeki aylarda startı verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Adem Kaya, Kültür, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
