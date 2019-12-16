Çaycuma'da hayvanlar için "Haybulans" hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaycuma'da hayvanlar için 'Haybulans' hizmete girdi - Son Dakika

Çaycuma'da hayvanlar için "Haybulans" hizmete girdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı ve hasta hayvanlara ilk müdahalede bulunabilecek ilaç ve sağlık malzemesi olan hayvan ambulansı "Haybulans" hizmete girdi.

Çaycuma'da hayvanlar için

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı ve hasta hayvanlara ilk müdahalede bulunabilecek ilaç ve sağlık malzemesi olan hayvan ambulansı "Haybulans" hizmete girdi.


Çaycuma'da sokak hayvanları için ambulans olarak görev yapacak araç hizmete başladı. "Haybulans" adı verilen araç hastalanan ya da herhangi bir kazada yaralanan sahipsiz tüm hayvanlara hizmet verecek. İçinde hayvan için sedye, ilk yardım için gerekli ilaçlar, sağlık malzemesi ve bazı teçhizatın bulunduğu Haybulans, haftanın 7 günü 24 saat hizmette olacak. Vatandaşların kaza geçiren ya da hastalanan sokak hayvanını Çaycuma Belediyesinin 153 numaralı telefonuna bildirmesi sonrası bildirilen adrese giden belediye ekipleri, hayvanı olay mahallinden alarak ilk müdahaleyi ambulansta yapacak. Hayvan gerekirse Çaycuma Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alınacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:49 Kaynak: İHA
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