Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla çekilerek, kurtarıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sağanak nedeniyle debisi yükselen Demirci Çayı'ndan traktörle geçmek isterken mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kenan Şengül, Ahmet Sukken ve Musa Sudan dün akşam traktörle geçmek istedikleri Köprübaşı'nın Borlu Mahallesi'ndeki Demirci Çayı'nda mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen çayı kendi imkanları ile geçemeyen 3 arkadaş yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri, traktör ve arkadaşları, bağladıkları halatları iş makinalarıyla çekerek kurtardı. Kurtarma çalışması, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.