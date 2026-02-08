Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle köy yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Yol kenarında bulunan elektrik direği de toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çayeli'nde Heyelan: Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?