Çayeli'nde Heyelan: Köy Yolu Kapandı

08.02.2026 21:47
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle Kaptanpaşa köy yolu ulaşıma kapandı, çalışmalar başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle köy yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yol kenarında bulunan elektrik direği de toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

