Son Dakika Haberleri: Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek
Son Dakika Spor Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek - Son Dakika Spor

Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek

8 saat önce

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri, "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" projesine destek verdi.

Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek, System.String[]

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü karatecileri, "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" projesine destek verdi.


Geçtiğimiz hafta sonu Çayırova Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonasına katılan ÇESK Karate takımı 10 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazandı. 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı Kocaeli Minik-Yıldız Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapan Çayırovalı sporcular, şampiyona öncesi bir araya gelerek "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" çalışmalarına destek amacı ile ihtiyaç fazlası giysilerini belediye yetkililerine teslim ettiler. Çayırova Belediyesi yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alınan yüzlerce giysi gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Toplumsal Dayanışma Mağazası raflarında yerlerini alacak.


Şampiyonaya katılan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ise tüm sporculara başarılar diledi. Genç sporcuların yaptığı davranışı takdir eden Arıkboğa, "Eğitim hayatının yanında spora da zaman ayıran bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz. Bugün burada olan sporcu kardeşlerimizin içinden ileride çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de spor yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selvi Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Amcasını kaybetti
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]