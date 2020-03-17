Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor: 2-0

6 saat önce

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Bilal Gölen (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)GÖZTEPE: Beto (xx) - Murat (xxx), Borges (xx), Titi (xxx), Berkan (xxx), Castro (xxx), Soner (xx), Napoleoni (xxx) (Dk. 77 Mossoro x), Deniz (xx), Halil (xx) (Dk. 90+2 Yalçın x), Jerome (xx) (Dk.

Çaykur Rizespor: 2-0, System.String[]

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Bilal Gölen (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Murat (xxx), Borges (xx), Titi (xxx), Berkan (xxx), Castro (xxx), Soner (xx), Napoleoni (xxx) (Dk. 77 Mossoro x), Deniz (xx), Halil (xx) (Dk. 90+2 Yalçın x), Jerome (xx) (Dk. 84 Wilczek x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Orhan (xx), Talbi (xx), Burak (x), Melnjak (xx), Vetrih (x), Oğuz Kaan (x) (Dk. 71 Sasse x), Boldrin (xx), Samudio (xx), Garmash (x) (Dk. 46 Oğulcan x), Skoda (x) (Dk. 75 Boriachuk x)

GOLLER: Dk. 56 Berkan, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)

SARI KARTLAR: Napoleoni (Göztepe) - Boldrin, Skoda (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 21'inci haftanın erteleme maçında Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Berkan ve 61'inci dakikada Napoleoni kaydetti. Mücadele koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynandı.

Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası, 10 Şubat'ta oynanması gerekirken yoğun kar yağışı nedeniyle Çaykur Rizespor'un İzmir'e hava yolu ile ulaşamaması sonucu ertelenmişti.

20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin'in sert şutunu kaleci Beto çeldi.

31'inci dakikada Göztepe'de Berkan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortaladı, Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

56'ncı dakikada rakiplerinden sıyrılan Berkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Gökhan'ı kontrpiyede bıraktı ve ağlarla buluştu: 1-0

61'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun yerden pasında arka direkte topla buluşan Napoleoni, düzgün bir vuruşla farkı ikileyen golü kaydetti: 2-0

70'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin'in sert vuruşunda Beto köşeye giden topu çelmeyi başardı.

84'üncü dakikada Rizespor Talbi ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.


Çaykur Rizespor, Rizespor, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
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