Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika

Çaykur Rizespor: 2-0

Olgucan KALKAN / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür ErtemKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier (Dk. 46 Anıl Koç), Brecka, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 85 Tirpan), Varga (Dk.

Çaykur Rizespor: 2-0, System.String[]

Olgucan KALKAN/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier (Dk. 46 Anıl Koç), Brecka, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic (Dk. 85 Tirpan), Varga (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz), Alan CariusÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih (Dk. 41 Abdullah Durak), Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Samudio (Dk. 65 Nadir Çiftçi), SkodaGOLLER: Dk. 14 Varga, Dk. 60 Alan Carius (Kasımpaşa)KIRMIZI KART: Dk. 88 Anıl Koç (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Varga, (Kasımpaşa) - Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Varga ve 60'ıncı dakikada Alan Carius kaydetti. Lacivert beyazlılarda 88'inci dakikada Anıl Koç, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

1'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tarkan Serbest kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.14'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kevin Varga, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.18'inci dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.45'inci dakikada Boldrin'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Meljnak, ceza sahası yayı üstündeki Tunay Torun'u gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.60'ıncı dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic pasını Carius'a aktardı. Carius ceza sahası içindeki Anıl Koç'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan'dan seken topu Carius ağlarla buluşturdu: 2-0.67'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Varga, rakip ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi. Seken topu kovalayan Anıl Koç'un vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.88'inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Anıl Koç, Meljnak'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Suat Arslanboğa, Anıl Koç'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.


Suat Arslanboğa, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Tarkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 2-0 - Son Dakika Spor


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