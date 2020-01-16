Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri

6 saat önce

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz Dimitrios Chatziisaias, sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiralanmıştır.

Çaykur Rizespor, Chatziisaias'ı Cercle Brugge'a kiraladı | Transfer Haberleri, System.String[]

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz Dimitrios Chatziisaias, sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiralanmıştır. Oyuncumuz Chatziisaias'a yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


Rize temsilcisinde, El Kabir ve Nill de Pauw'dan sonra Yunan oyuncu kadrodan ayrılan üçüncü yabancı isim oldu.


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Belçika, Brugge, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:09 
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