Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Yukatel Denizlispor deplasmanından puanla dönmek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'da hedef Denizlispor maçından en az bir puanla ayrılmak, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Yukatel Denizlispor deplasmanından puanla dönmek istediklerini söyledi.


Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde orta sıralarda yer aldıklarını, milli arada iyi hazırlandıklarını belirtti.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un doğrudan rakipleri olduğunu vurgulayan Bakır, "İki takımın da ortak hedefi ligde rahat bir sıralamada kendine yer bulmak. Bu anlamda iki takım için de galibiyet çok değerli. Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. Yukatel Denizlispor karşısında en az bir puan hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakır, deplasman performanslarının düşük olduğunun altını çizerek, "Rakibimiz iç sahada beklentileri karşılayamazken biz de deplasmanda iyi görüntü veremedik. İyi oynadığımız deplasman maçlarını sonuca yansıtamadık. İnşallah Denizli deplasmanı bu anlamda bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Kimsede kusur aramadıklarını ancak hakemlerin son haftalardaki kararlarında çelişkiler olduğunu savunan Bakır, "Birçok maçta sonuca direkt etki eden hatalar oluyor. Bu anlamda kulüplerin açıklamalarını takip ettik. Biz canımız yanmasına rağmen çok fazla konuşmadık. Bizi en çok hakemlerin benzer pozisyonlarda ayrı kararlar vermesi kahrediyor. Futbolcular, yöneticiler gibi hakemlerin de insan olduğunu unutmuyoruz ama sadece adalet bekliyoruz. Hakemler kararlarında eşit uzaklıkta olursa Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor mücadelesi, yarın saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Çaykur Rizespor, Hasan Yavuz, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz: sayın yavuz bakir Rize futbolcularını en iyi sekilde motife yapın morallerini yüksek tutmaya calisin kazansın kazanmasın önümüzde konya maçı var seninde dediğin gibi naz bir puanla dönelim rizeye o eksik bu eksik bu mazuriyet değil,futbolcularla arkadas gibi agbiy kardeş gibi olun,onlar bak neler yapar,zafer bizim olsun insaallah diyorum,bol şans diliyorum... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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