Çaykur Rizespor'da hedef, devre arasına iyi bir şekilde girebilmek

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, kazandıkları ve kaybettikleri maçlarda takımın gereken mücadeleyi ortaya koyduğunu, savaşabildiklerini söyledi.

Kartal, Derepazarı ilçesinde bir restoronda düzenlediği basın toplantısında, ligde son hafta Antalyaspor maçını kazanıp, rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Sıralamadaki yerlerinin, orta sıralarda olduğunu ifade eden Kartal, "Çaykur Rizespor olarak çok da kötü değil, çok da abartılacak iyi bir durumda değiliz ama iyi sayılacak bir durumdayız." dedi.

Kartal, önlerinde altı maç daha olduğunu anımsatarak, "Bu altı maçtan devre arasına kadar iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ben geldiğimden beri hep söylüyorum; biz iyi bir ekip olmalıyız yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarı ve medyasıyla. Herkesin kendine göre hataları, eksikleri ve sorunları vardır. Bizim de eksiklerimiz, sorunlarımız var. Uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Biraz maç şansına ihtiyacımız var"

Şansızlıklar yaşadıklarına işaret eden İsmail Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı maçlarda hatalar oldu. Bu hatalar hakemlerle ilgili, onlara değinmek istemiyorum. Bunları alt alta, üst üste koyduğunuz zaman şu anda iyi bir durumdayız. Şanssızlık ve bazı olumsuzluklara rağmen iyi yoldayız. Fizik olarak bir sorunumuz yok. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlarda takımımız gereken mücadeleyi ortaya koyuyor, savaşabiliyoruz. Biraz maç şansına ihtiyacımız var."

Kartal, ligin 12. haftasında Denizlispor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Denizlispor'u şu anda rakibimiz olarak görüyoruz. Onlar da sıkıntılı bir dönemdeler. Zor bir maç olacak. Önümüzdeki maçlarda toplayabildiğimiz en iyi puanları toplayıp, devreye iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Devrede de gerekli takviyeleri yaparak, ikinci yarıda daha başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna da değinen Kartal, "Önümüzde altı maç var. Bu altı maça göre kimlerin gelip, kimlerin gideceğini oyuncularımın ortaya koyacakları performanslar belirleyecek. Şu anda iki söylerim, belki üç oyuncu alabiliriz. Üç derim, belki dört alabiliriz. Kafamızda bir plan var ama altı maçta oyuncularımın performansı belirleyecek." şeklinde konuştu.