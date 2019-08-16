Çaykur Rizespor'da transfer
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:07 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Altınordu
'dan Yusuf Acer
ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer'in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer'e kulübümüze 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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