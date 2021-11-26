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SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman

26.11.2021 13:23

Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofmanVIDEO YOKArzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİRİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, öğrencilere 1500 adet kulübün yeşil-mavili eşofmanını dağıttı.

Çaykur Rize spor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman

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Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİRİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, öğrencilere 1500 adet kulübün yeşil-mavili eşofmanını dağıttı. Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamayı hedefliyoruz. Bu sevdanın tohumlarını da buradan atmaya başladık' dedi.

Çaykur Rizespor, gençlere Rizespor ve spor sevgisi aşılamak için daha önce dağıttığı 53 bin formadan sonra, şimdi de 53 bin eşofman takımı dağıtmaya başladı. Boğaz Ortaokulu ve Çay İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere 1500 adet yeşil mavili eşofman takımı dağıtıldı. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler katıldı. Programda sınıflar gezilerek öğrencilerle sohbet edildi, yeşil mavili eşofmanlar öğrencilere dağıtıldı.

'EŞOFMAN DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rizespor sevdasını çocukluktan aşılamayı hedeflediklerini belirterek, 'Bu sevdanın tohumlarını da buradan atmaya başladık. Bugün 1500 eşofman dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

RİZE TOKEN ÖN SATIŞLARI BAŞLADI

Rize Token uygulamasının kulübe maddi yarar sağlayan bir yapılandırma olduğunu söyleyen Kıran, 'İyi olacak diye düşünüyoruz, bugün ön satışlarına başladık. Herkes gibi bende alacağım. Rizesporluların ve Rizelilerin de desteğini bekliyoruz. Rizespor maç kazandıkça kazanç yukarı çıkacak' dedi.

'KULÜPLER ÇOK ZOR DURUMDA'

Döviz kurlarıyla spor kulüplerinin batmama ihtimalinin olmadığını ifade eden Kıran, 'Futbolculara euro ödüyorsun, gelirlerin TL. Kulüpler bunun nasıl altından kalkacak. Rizespor da dahil kulüpler çok zor durumda. Dış mihraklar bizi rahat bırakmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Millet olarak bunun altından çıkacağız' diye konuştu.

'RİZELİLER RİZESPOR'U ÇOK SEVER'

Rize Valisi Kemal Çeber de şehir takımlarının, şehirle birleşmesinin çok önemli olduğunu belirterek, 'Rizespor'da bu şehrin çok önemli bir değeri, Rizeliler Rizespor'u çok sever. Çocuklarımıza da Rizespor ve spor sevgisini aşılamak için eşofman hediye ediyoruz. Şehrimizin her tarafında her türlü sporun yapılabileceği tesisler oluşturmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'FUTBOL ŞUURUNU OLUŞTURUYORUZ'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise genel anlamda sporun çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Gençlerimize ne kadar çok Rizespor'u adapte edebilirsek, futbol şuurunu oluştururuz. Futbolu gençlere aşılamak adına bu etkinlikler önemli' dedi.

SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman
SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman

Rahmi Metin, Tahir Kıran, Rizespor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor'dan öğrencilere 1500 adet eşofman - Son Dakika


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