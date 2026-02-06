Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u Kiraladı - Son Dakika
Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u Kiraladı

06.02.2026 23:49
Çaykur Rizespor, AEK'den Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiraladı.

ÇAYKUR Rizespor, Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ara transfer döneminin bitimine saatler kala yeni santrafor transferini duyurdu. Yeşil- mavililer, Yunanistan Süper Lig ekibi AEK de forma giyen 30 yaşındaki Frantzdy Pierrot'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpler arasında karşılıklı anlaşma sonrası Pierrot, Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1.94 m. boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Transfer sonrası kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

