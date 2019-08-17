Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir'in ceza sahasına girerek son çizgiden dışarı çıkardığı topu Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi. 39. dakikada Samudio'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Flavio Ramos kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 46. dakikada sol kanattan yapılan orta sonrası, topla ön direkte buluşan Samudio'nun çektiği şutu kaleci Diallo kornere uzaklaştırdı. 52. dakikada oyuna dahil olan Nadir Çiftçi'nin topuk pası sonrası ceza sahası dışından sol çaprazda topla buluşan Polomat'ın çektiği şut yandan dışarı çıktı. 60. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Diomande oyundan çıkarak yerini Joseph Attamah'a bıraktı. 61. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Candeias'ın sağ kanattan çıkardığı ortaya Sio kafa vurdu ancak top az farkla auta gitti. 65. dakikada Çaykur Rizesporlu El Kabir'in sağ kanattan çıkardığı topla buluşan Melnjak ağları sarstı. 0-1 93. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği ataktan çıkarılan ortaya Nadir Çiftçi kafa vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Eryaman Stadyumu Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo xxx, Ahmet Oğuz xx, Zargo Toure xx, Flavio da Silva Ramos xx, Pierre Yves Nicolas Polomat xx, Yasin Pehlivan xx (Rahmetullah dk. 75 x), Berat Ayberk Özdemir xxx, Stephane Sessegnon xx, Daniel Joao Santos Candeias xxx, Mats Seuntjens xxx (Nadir Çiftçi dk. 45 xx), Giovanni Guy Yann Sio xx (Sorin Bogdan Stancu dk. 67 xx) Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Teknik Direktör: Özgür Doğramacı Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Abarhoun xx, Dimitrios Chatziisaias xx, Dario Melnjak xx, Amedej Vetrih xx (Abdullah Durak dk. 84 ?), Tiemoko İsmael Diomande xx (Joseph Larweh Attamah dk. 60 xx), Fernando Hendrique Boldrin xx, Nill de Pauw xx (Barış Alıcı dk. 71 xx), Braian Jose Samudio Segovia xx, Mostapha El Kabir xx Yedekler: Tarık Çetin, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: İsmail Kartal Gol: Melnjak (dk. 65) (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Daniel Candeias, Rahmetullah (Gençlerbirliği), de Pauw, Segovia (Çaykur Rizespor)

(Yunus Emre Kartal - Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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