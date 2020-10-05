Çaykur Rizespor, Murat Sağlam'ı kiraladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'ı 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Rizespor, 22 yaşındaki futbolcunun lisansını da çıkarttı. Sağlam, Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 resmi maçta forma giydi.
(İHA)
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