Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi ve kupayı birlikte götürmek istediklerini belirtti.

Kupada son 16 turunda Galatasaray ile çok zorlu iki maça çıkacaklarını ifade eden Bakır, "Kupada zor bir kura çektiğimizin farkındayız. Çok iyi ve geniş bir kadroya sahipler. Oyuncu takviyeleri ile daha da güçlendiler. Galatasaray çok güçlü bir rakip ama biz zoru başararak kupada ilerlemek istiyoruz. İlk maç kendi sahamızda, avantajlı bir skor elde edersek turun geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakır, kadroya iki önemli oyuncu kattıklarına işaret ederek, Skoda ve Harmash'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde forma giyebileceklerini kaydetti.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, yarın saat 20.30'da başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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