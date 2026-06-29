Cazın evrensel dili bu yıl da Hapimag Sea Garden’da yankılandı

Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda 32 yıldır yüz binlerce misafirine eşsiz bir tatil deneyimi yaşatan Hapimag Sea Garden Resort, Uluslararası Bodrum Caz Festivali’nin bu yıl da sponsorları arasında yer alıyor. 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali’ne konaklama sponsoru olarak destek veren tesis, imza restoranı Laguna Lounge’da festival kapsamında seçkin bir caz performansına ev sahipliği yaptı.

Caz Derneği tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenen festival, ‘Caz Evrenseldir’ temasıyla 14 gün boyunca Bodrum Yarımadası’nın farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşuyor. 20 Haziran Cumartesi akşamı Laguna Lounge’da sahne alan Türk cazının güçlü vokallerinden Şenay Lambaoğlu, kendisine eşlik eden duayen caz gitaristi Neşet Ruacan ile Hapimag’ın seçkin davetlilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Kültür ve sanat, sürdürülebilirlik anlayışımızın ayrılmaz parçası’

Hapimag olarak bulundukları her destinasyonda sadece konaklama hizmeti sunmayı değil; doğaya, kültüre ve topluma değer katmayı hedeflediklerini belirten Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü Kerem Demirkol, “Hapimag olarak 32 yıldır Bodrum’da sürdürdüğümüz yolculuğun temelinde, bulunduğumuz coğrafyaya değer katma anlayışı yatıyor. 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali’ne konaklama sponsoru olarak destek vermek ve imza restoranımız Laguna Lounge’da seçkin bir caz performansını misafirlerimizle buluşturmak, bu anlayışın doğal bir uzantısı oldu. Bugün sürdürülebilirliği yalnızca enerji ve çevre başlıklarıyla sınırlı görmüyor; kültürü, sanatı ve toplumsal faydayı da bu bütünün ayrılmaz parçaları olarak değerlendiriyoruz. Cazın evrensel dilinin Ege’nin bu eşsiz koyunda yankılanmasına aracı olmaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Türk cazının ustaları aynı sahnede

Türk cazının özgün isimlerinden, besteci ve söz yazarı Şenay Lambaoğlu, kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında pek çok önemli sahnede ve festivalde yer aldı. Lambaoğlu’na Laguna Lounge sahnesinde eşlik eden Neşet Ruacan ise TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nda uzun yıllar gitaristlik ve şeflik yapmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nün kurucuları arasında yer almış ve sayısız genç müzisyenin yetişmesine emek vermiş duayen bir isim. İki sanatçının buluşması, geceye hem ustalığın hem de Türk cazının köklü birikiminin damgasını vurduğu bir atmosfer kazandırdı.

Spordan sanata, etkinliklerin buluşma adresi

Türkiye’deki tek Hapimag destinasyonu olan tesis, konaklamanın ötesinde bir buluşma noktası olma vizyonuyla spor, sanat ve kültür alanlarında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere destek veriyor ve bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Açıldığından bu yana 70’e yakın ülkeden 600 bini aşkın misafiri ağırlayan Hapimag Sea Garden, 2024 yılında Türkiye’deki 30. yılını özel bir sergiyle kutlamıştı.

Sürdürülebilir turizmi işletmenin merkezine alan tesis, enerjisinin önemli bir bölümünü güneşten karşılıyor, mutfak atıklarını komposta dönüştürüyor ve ekibinin büyük kısmını bölge halkından oluşturarak kadın istihdamını da önceliklendiriyor.