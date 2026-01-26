ÇBK Mersin, Kayseri'yi Farklı Geçti - Son Dakika
ÇBK Mersin, Kayseri'yi Farklı Geçti

26.01.2026 10:12
KKBL'de ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basket'i 98-68 mağlup etti. Maç sonuçları detaylı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KKBL) maçında Melikgazi Kayseri Basket ile ÇBK Mersin karşılaştı. Müsabaka 98-68 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Hakan Çoban, Burak Pehlivan, Furkan Keseatar

Melikgazi Kayseri Basket: Merve Arı (16), Doğa Adıcan, Charli Coller (16), Crystal Dangerfield (19), Merve Uygül (6), İdil Türk (3), Feray Dalkılıç (6), Cansu Çolakoğlu (2)

ÇBK Mersin: Sinem Ataş (3), Asena Yalçın (11), Alina Yahupova (17), Esra Ural Topuz (3), Laura Juskaite (11), Büşra Akbaş (4), Kennedy Burke (11), Luisa Christine Geiselsöder (14), Eslem Güler (11), Egle Sventoraite (8), Ayşenaz Harma (5)

Periyotlar:

1.Periyot: 10-31 (ÇBK Mersin)

Devre: 27-53 (ÇBK Mersin)

3.Periyot: 49-77 (ÇBK Mersin)

5 faul alan: Charli Coller (Melikgazi Kayseri Basket) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Maç Sonuçları, Kayseri, Mersin, Spor, Son Dakika

