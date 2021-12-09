ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mersin ekibi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Takım kaptanı Esra Ural Topuz, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşamda tercihini İsmail Kaplan'ın çektiği "Mutluluk gözyaşları"ndan yana kullanan Topuz, sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.

Oyunculardan ABD'li skorer gard Shavonte Zellous ise haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşamda Tayfun Coşkun'un "Gecenin ışığı", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafını oyladı.

Zellous, fotoğraf çekiminin bir sanat olduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafları beğendiğini dile getiren Zellous, "Seçim yaptığım orman yangını fotoğrafından çok etkilendim. Çok acıklı bir olaydan çok güzel bir kare yakalanmış. Milli dalışçı Şahika Ercümen'in olduğu fotoğrafı da çok beğendim. Fotoğraf güzel ama meme kanserine dikkati çekmek için dalış yapmış olmasının anlamı çok daha güzel." diye konuştu.