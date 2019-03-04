Son Dakika Haberleri: Cd Üniversitesi: Alışılmadık Hava Koşullarına Çabuk Alışıyoruz

Cd Üniversitesi: Alışılmadık Hava Koşullarına Çabuk Alışıyoruz

1 saat önce

– California Davis Üniversitesi'nden bilim insanları 2014 Mart ve 2016 Kasım ayları arasında hava durumu ile ilgili gönderilen 2.18 milyar tweeti incelemeleri sonucunda, insanların hava durumu değişikliklerini oldukça hızlı normalleştirdiğini ortaya koydu.

Cd Üniversitesi: Alışılmadık Hava Koşullarına Çabuk Alışıyoruz, System.String[]
California Davis Üniversitesi'nden bilim insanları 2014 Mart ve 2016 Kasım ayları arasında hava durumu ile ilgili gönderilen 2.18 milyar tweeti incelemeleri sonucunda, insanların hava durumu değişikliklerini oldukça hızlı normalleştirdiğini ortaya koydu.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan araştırmaya göre, insanların normal hava durumu anlayışları iki ila sekiz yıl arasında değişirken, bu durum insanların küresel ısınma algısını olumsuz etkiliyor.

Araştırmanın yürütücüsü California Davis Üniversitesi Çevre Bilimi ve Politikaları bölümünden Doçent Doktor Frances C. Moore, bu olgunun normalleştirmememiz gereken koşulları hızla normalleştirdiğimizi gösterdiğini söyledi ve "Tarihi olarak aşırı olarak tanımlayabileceğimiz hava koşulları ile karşı karşıyayız ancak beş yıldan daha uzun bir süre önceki hava durumunu unutmaya meyilliyiz" dedi.

Araştırmada incelenen, konum bilgisi ile paylaşılmış 2.18 milyar tweeti inceleyen araştırmacılar, herhangi bir bölge için olağan dışı hava durumlarının dikkat çektiğini ancak ancak durum tekrar ettiğinde insanların dikkatini daha az çektiğini ortaya koydular.

Moore bu olguyu, "Olağan dışı hava koşullarının insanların hayatlarını zorlaştırdığını görüyoruz ancak insanları bir süre sonra bu olağan dışı hava koşullarını normalleştirerek konu hakkında konuşmayı kesiyorlar. Bu tıpkı kaynayan kurbağa örneğine benziyor, insanlar kaçınmaya çalıştıkları değişimlere uyum sağlıyorlar. İnsanların değişen iklim koşullarından bahsetmiyor olması bu durumdan etkilenmediklerini göstermiyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

California, Ekonomi
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