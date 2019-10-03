Son Dakika Haberleri: ÇDSO'nun açılış konserinde İdil Biret sahne aldı
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ÇDSO'nun açılış konserinde İdil Biret sahne aldı

43 dakika önce

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenen konserde solist olarak İdil Biret yer aldı.

Programda İdil Biret, Robert Schumann'ın "Piyano Konçertosu"nu seslendirdi.

Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın "Moldova" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

ÇDSO'nun açılış konserinde İdil Biret sahne aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, İdil Biret, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:01 Kaynak: AA
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