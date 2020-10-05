Ermenistan'la çatışmalar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı.
Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında izleyicilere aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan spiker, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:26
Son Dakika › Dünya › Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı - Son Dakika Dünya