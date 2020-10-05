Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı - Son Dakika

Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında öğrenen Azeri spiker, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ermenistan'la çatışmalar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında izleyicilere aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan spiker, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı
Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Cebrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:26

Son Dakika Dünya Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı - Son Dakika Dünya

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