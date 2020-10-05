Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı

Ermenistan'la çatışmalar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında izleyicilere aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan spiker, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.