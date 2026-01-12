Cebu'da Çöp Sahası Çöktü: 8 Ölü, 28 Kayıp - Son Dakika
Cebu'da Çöp Sahası Çöktü: 8 Ölü, 28 Kayıp

12.01.2026 11:54
Filipinler'in Cebu eyaletinde çöp sahası çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi kayıp.

MANİLA, 12 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bir çöp sahasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Eyalet yetkilisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada hala kayıp olan 28 kişi için arama ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

Cebu Belediye Meclisi Üyesi Dave Tumulak bir radyo röportajında, tesisin geçen perşembe öğleden sonra çökmesinin ardından 12 kişinin kurtarıldığını, ancak aralarında mühendisler ve şantiye çalışanlarının da bulunduğu 28 kişinin 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin asetilen meşaleleri, kepçeler ve 50 tonluk bir vinç kullanarak enkazı dikkatlice kaldırırken, metan ve karbon gazları yaymaya devam eden dengesiz çöp yığınlarının oluşturduğu tehlikeleri de kontrol altına aldıklarını belirtti.

Cebu Eyaleti İtfaiye Bürosu, "Müdahale ekipleri yüksek alarmda ve kayıp kişileri bulmak ve ilgili herkesin güvenliğini sağlamak için tüm çabaları sarf etmeye kararlı. Operasyonlar ilerledikçe sürekli bilgilendirme yapılacaktır" açıklaması yaptı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Filipinler, Güncel, Çevre, Son Dakika

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
