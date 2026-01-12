Cebu\'da Çöp Sahası Çöktü: 8 Ölü, 28 Kayıp

MANİLA, 12 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde bir çöp sahasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Eyalet yetkilisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada hala kayıp olan 28 kişi için arama ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini bildirdi.

Cebu Belediye Meclisi Üyesi Dave Tumulak bir radyo röportajında, tesisin geçen perşembe öğleden sonra çökmesinin ardından 12 kişinin kurtarıldığını, ancak aralarında mühendisler ve şantiye çalışanlarının da bulunduğu 28 kişinin 4 gündür kayıp olduğunu söyledi.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin asetilen meşaleleri, kepçeler ve 50 tonluk bir vinç kullanarak enkazı dikkatlice kaldırırken, metan ve karbon gazları yaymaya devam eden dengesiz çöp yığınlarının oluşturduğu tehlikeleri de kontrol altına aldıklarını belirtti.

Cebu Eyaleti İtfaiye Bürosu, "Müdahale ekipleri yüksek alarmda ve kayıp kişileri bulmak ve ilgili herkesin güvenliğini sağlamak için tüm çabaları sarf etmeye kararlı. Operasyonlar ilerledikçe sürekli bilgilendirme yapılacaktır" açıklaması yaptı.