Cebu'daki Heyelan: 13 Ölü, 23 Kayıp
Cebu'daki Heyelan: 13 Ölü, 23 Kayıp

14.01.2026 09:44
Cebu'da atık yönetimi tesisinde oluşan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Filipinler'in Cebu kentinde atık yönetimi ve çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre yetkililer, 8 Ocak'ta Cebu kentinin Binaliw bölgesindeki atık tesisinde oluşan heyelana ilişkin açıklama yaptı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığını bildiren yetkililer, yaralı 18 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, kayıp 23 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının son derece tehlikeli koşullar altında ve aşamalı olarak yürütüldüğünü, ekiplerin yeni bir heyelan oluşması riskinden endişe duyduklarını ifade etti.

Eylül ve Kasım 2025'te meydana gelen deprem ve kasırganın yer hareketliliğine yol açtığı ihtimalini değerlendiren yetkililer, ilk bulguların heyelanın doğal nedenlerden dolayı tetiklenmiş olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma henüz başlatılmadı.

Cebu'daki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen heyelan, tesis ve personel lojmanının çökmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
