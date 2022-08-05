Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı - Son Dakika
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Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı

05.08.2022 22:53
Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı

Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı Sivas'ta konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı Sivas'ta konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı

Sivas'ta konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı

SİVAS - Sivas'ta konser veren ünlü sanatçı Mustafa Ceceli binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gardaşlık Festivali çerçevesinde Sivas'ta konser verdi. Kongre Müzesi bahçesinde hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konsere Sivas halkı yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişinin izlediği konser drone ile havadan da görüntüledi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'ye hediye takdim etti. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek yaptığı konuşmada, Sivaslıların Gardaşlık gününü kutladı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Sivas birliği, beraberliğin ve gardaşlığın şehridir" dedi.

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Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı Sivas'ta yüzlerce kişiden 'Gardaşlık' halayı
Kaynak: İHA

Mustafa Ceceli, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceceli binlerce sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı - Son Dakika

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