Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
31.03.2026 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeçen lider Ramzan Kadirov, İran’a tüm silahlarıyla destek vermeye hazır olduğunu ve gerekirse bizzat savaşmak için İran’a gidebileceğini açıkladı. ABD ve İsrail’i sert sözlerle eleştiren Kadirov, saldırıları “hain” olarak nitelendirdi. Ancak İran’ın Körfez ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını da kabul edilemez buldu. Açıklamalar, savaşın daha geniş bir alana yayılabileceği yorumlarına yol açtı.

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta dikkat çeken bir çıkış Çeçen lider Ramzan Kadirov’dan geldi. Kadirov, İran’a askeri destek vermeye hazır olduğunu açıklayarak, gerekirse bizzat cepheye gidebileceğini söyledi.

“İRAN İÇİN SAVAŞMAYA HAZIRIM”

Kadirov yaptığı açıklamada, İran’a tüm silahlarını ve desteğini sunabileceğini belirterek, “Bugün bile İran’a gidip olası bir ABD-İsrail kara operasyonuna karşı savaşmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bu sözler, savaşın bölgesel aktörler açısından genişleme riskini yeniden gündeme taşıdı.

ABD VE İSRAİL’E SERT SUÇLAMA

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “Ramazan ayında hain bir saldırı” olarak nitelendiren Kadirov, iki ülkeyi “İslam dünyasında ayrılık yaratmakla” suçladı. Tahran yönetiminin üçüncü ülkeleri çatışmaya çekilmek istendiğini savundu.

İRAN’A DESTEK, SİVİL SALDIRILARA TEPKİ

Öte yandan Kadirov, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını ise eleştirdi. Amerikan üslerine yönelik misillemeleri “beklenen bir yanıt” olarak değerlendiren Kadirov, üçüncü ülkelerdeki sivil altyapının hedef alınmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

BAE’YE ÖZEL DESTEK MESAJI

Kadirov, “ağabey” olarak nitelendirdiği BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed’e destek verdi. BAE yönetiminin bölge ülkelerine karşı askeri bir iddiası olmadığını vurgulayan Kadirov, sivil hedeflere yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söyledi.

DUBAİ İLİŞKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Kadirov’un Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkileri de biliniyor. Araştırmalara göre ailesinin Dubai’de değeri 20 milyon doları aşan lüks mülkleri bulunuyor. Bu mülklerden birinin yıllardır gayri resmi bir Çeçen temsil noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Ayrıca uçuş kayıtları, Kadirov’un özel jetinin son yıllarda sık sık BAE’ye seyahat ettiğini ortaya koyuyor.

SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Kadirov’un İran’a açık askeri destek mesajı, savaşın yalnızca bölgesel değil, farklı aktörlerin de dahil olabileceği daha geniş bir çatışmaya dönüşme ihtimalini güçlendirdi.

Ramazan Kadirov, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Çeçenler Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1234 1234:
    2 tane savaş suçlusu var bunlar malum iki kişi kesin yargilanmali 4 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Putin'in çantacısı kadir doğru yolu bulmuş haklının yanında olmuş. 4 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    rusya,yi kurtadinda 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Attı mi mangalda kül bırakmayan lar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 08:57:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.