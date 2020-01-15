Cedi Osman'dan Clippers potasına 21 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 128-103 mağlup olduğu maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynadı.



NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Clippers, Staples Center'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 128-103'lük skorla mağlup etti ve 28. galibiyetini aldı. Clippers'ta Kawhi Leonard 43 sayı, 4 asist, 3 ribaund Louis Williams 24 sayı, 4 asist ve Ivica Zubac 12 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligde 29. yenilgisini alanda Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 24 dakika süre aldığı maçta 21 sayı, 3 ribaund ve ve 1 asistle oynarken, takımda ayrıca Colin Sexton da 25 sayı, 1 asist ile katkı verdi.



Milwaukee'de Ersan'dan galibiyete 14 sayı katkı



Milwaukee Bucks, sahasında karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 128-102 yenerek ligdeki 36. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de milli oyuncu Ersan İlyasova 16 dakika sürede 14 sayı, 7 ribaund ve 1 asist üretti. Milwaukee'de ayrıca Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 9 ribaund ve Khris Middleton 17 sayı, 3 ribaud ile maçı tamamladı. Bu sezonki 30. mağlubiyetini alan New York'ta ise Julius Randle 25 sayı, 15 ribaund ve Bobby Portis 20 sayı, 8 ribaund ile oynadı.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Brooklyn Nets: 107 - Utah Jazz: 118



Atlanta Hawks: 123 - Phoenix Suns: 110



Memphis Grizzlies: 121 - Houston Rockets: 110



Milwaukee Bucks: 128 - New York Knicks: 102



Golden State Warriors: 97 - Dallas Mavericks: 124



Los Angeles Clippers: 128 - Cleveland Cavaliers: 103 - İSTANBUL