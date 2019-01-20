Cedi Osman'ın 17 Sayısı Cavaliers'a Yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers
, Cedi Osman
'ın 17 sayı attığı maçta Denver Nuggets
'a 124-102 yenildi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Cavaliers'ın deplasmanda Nuggets'a 124-102 mağlup olduğu karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Cedi Osman, 30 dakika süre aldı ve 17 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadı.
Bu sezon 38. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Ante Zizic 23, Rodney Hood 18 sayı attı.
Jamal Murray'nin 26 sayı attığı Nuggets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic, sezonun 31. galibiyetinde ön plana çıktı.
Harden'dan 48 sayı Houston Rockets
, yıldız basketbolcusu James Harden
'ın 48 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla oynadığı maçta Los Angeles Lakers
'ı uzatmada 138-134 mağlup etti.
Son zamanların formda ismi Harden, üst üste 19. maçında 30'un üzerinde sayı atmayı başardı.
Sezonun 26. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta karşılaşmayı uzatmaya götüren üç sayılık basketi atan Eric Gordon
, 30 sayı kaydetti.
LeBron James'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Lakers'ta Kyle Kuzma
'nın 32, Brandon Ingram'ın 21 sayısı sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Sonuçlar Philadelphia
76ers- Oklahoma City Thunder
: 115-117 Charlotte
Hornets- Phoenix Suns
: 135-115 Orlando
Magic- Milwaukee Bucks
: 108-118 Indiana
Pacers- Dallas Mavericks
: 111-99 Detroit
Pistons- Sacramento Kings
: 101-103 Toronto
Raptors- Memphis Grizzlies
: 119-90 Atlanta
Hawks- Boston Celtics
: 105-113
Chicago Bulls- Miami Heat
: 103-117
Houston Rockets- Los Angeles
Lakers: 138-134 (Uzatmada)
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 124-102