Cedi Osman'ın 22 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirdi - Son Dakika

Cedi Osman'ın 22 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirdi

27.12.2020 10:59
Cedi Osman'ın 22 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirdi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın yıldızlaştığı maçta Detroit Pistons'ı 128-119 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın yıldızlaştığı maçta Detroit Pistons'ı 128-119 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücacelesinde Cleveland Cavaliers, normal süresi 101-101 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden mücadelenin ardından Detroit Pistons'ı 128-119 yendi.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Cavaliers'ta sonradan oyuna girerek yaklaşık 26 dakika süre alan Cedi Osman, 22 sayı ve 4 ribauntluk performansıyla galibiyette etkili oldu. Collin Sexton 32 sayı, Andre Drummond 23 sayı ve 16 ribaunt, Darius Garland 21 sayı ve 12 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon iki maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Pistons'ta Jerami Grant 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 26 sayıyla oynadı.

Heyecanlı maç Blazers'ın

Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers ile Houston Rockets arasında normal süresi 113-113 eşitlikle sona eren karşılaşmayı Blazers, uzatma sonunda 128-126 kazandı ve yeni sezondaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Blazers'ta CJ McCollum, 9'u 3 sayılık olmak üzere 44 sayı ve 8 asistle galibiyette başrolü oynarken, Damian Lillard da 32 sayı ve 9 asistle skora destek verdi.

Bu sezonki ilk maçını kaybeden Rockets'ta all-star James Harden 44 sayı, 17 asist ve 4 ribaunt, Christian Wood ise 31 sayı ve 13 ribauntluk performans gösterdi.

Philadelphia 76ers zorlanmadı

Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından New York Knicks'i 109-89 mağlup ederek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Sixers'ta Joel Embiid 27 sayı ve 10 ribaunt, Tobias Harris ile Seth Curry 17'şer sayı, Ben Simmons 15 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 18 dakika süren alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 3 ribaunt ve 1 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezon iki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Knicks'te Julius Randle 25 sayı ve 7 ribaunt, Alec Burks 22 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies- Atlanta Hawks: 112-122

Charlotte Hornets- Oklahoma City Thunder: 107-109

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128

Washington Wizards- Orlando Magic: 120-130

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109

Chicago Bulls- Indiana Pacers: 106-125

San Antonio Spurs- Toronto Raptors: 119-114

Utah Jazz- Minnesota Timberwolves: 111-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126

Sacramento Kings- Phoenix Suns: 106-103

Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Cedi Osman, Ribaunt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cedi Osman'ın 22 sayısı, Cavaliers'a galibiyeti getirdi - Son Dakika Spor


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