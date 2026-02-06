Çekici yokuştan kaydı, 14 araca çarptı

Esenler'de, arızalanan otomobilin yüklendiği çekici, yokuştan kaydıktan sonra önce araç dışındaki şoföre ardından park halindeki 13 otomobile çarptı.

Turgut Reis Mahallesi'nde bir sokakta, yokuşun başında arızalanarak duran otomobilin, talep üzerine olay yerine gelen çekiciye yüklenmesi için çalışma başlatıldı.

Şoför A.O.E.P'nin nezaretindeki işlemler sırasında çekici bir anda yokuştan aşağıya doğru geri kaymaya başladı.

Çekici, ilk önce araç dışında bekleyen şoföre sonra da park halindeki 13 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan şoför, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, üzerinde arıza yapan otomobil bulunan çekicinin bir anda kayarak, bazı araçlara çarpması yer aldı.